Дани Алвес вышел в основе на матч 3-го тура группы против Камеруна, дебютировав на полях Катара. Представителю Пумас 39 лет и 210 дней, что позволило ему стать старейшим игроком сборной Бразилии на чемпионатах мира.

Форвард сборной Бразилии хотел "украсть" магию Роналдо – видео реакции легенды

Интересно, что предыдущий рекорд "селесао" был установлен буквально несколько дней назад. 28 ноября Тиагу Силва сыграл против швейцарцев, когда ему было 38 лет и 67 дней. Впрочем, Алвес быстренько "обокрал своего партнера. Для Дани это 126 матч в футболке национальной сборной. Впереди всего 2 других легендарных латераля – Роберто Карлос (127) и Кафу (143).

#OJOALDATO - Dani Alves (39 años y 210 días) supera a Thiago Silva (38 años y 67 días) y se convierte en el jugador de Brasil más veterano en disputar un partido en TODA la historia de la Copa del Mundo. #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/Z1SvDzq4wL — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 2, 2022

Напомним, общий возрастной рекорд Мундиалей удерживает египетский кипер Эссам Эль-Хадари (45 лет, 161 день), а среди полевых игроков – камерунский нападающий Роже Милла (42 года, 39 дней).

Футбольний зорепад у Катарі: Мессі, Роналду, Бензема і ще 20+ футболістів, для яких ЧС-2022 може стати останнім