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Дани Алвес стал игроком Сан-Паулу и подписал долгосрочный контракт в 36 лет

08:29 85 Читати українською
Дани Алвес стал игроком Сан-Паулу и подписал долгосрочный контракт в 36 лет
Дани Алвес в Сан-Паулу

Самый титулованный футболист определился со следующим клубом, бразилец продолжит карьеру на родине.

Дани Алвес перешел в Сан-Паулу на правах свободного агента. Контракт между сторонами рассчитан на 3,5 года – до конца 2022-го, сообщает официальный сайт клуба. Выступать легендарный новичок будет под 10-м номером.

Последним местом работы Алвеса был ПСЖ – Дани летом остался без клуба, но роскошно провел Копа Америка-2019. После триумфа со сборной Бразилии на том турнире он стал первым футболистом в истории футбола, который выиграл 40 титулов в карьере.

Алвесу – 36, свои "золотые" годы он провел в Севилье и Барселоне. Также поиграл за Ювентус, а начинал выступления в клубе Байя. Этим летом на него якобы претендовали Манчестер Сити, Интер и Барселона.

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Мир Дани Алвес Дани Алвес Сан-Паулу Сан-Паулу Трансферы
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