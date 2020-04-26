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Дани Алвес заявил, где хочет завершить карьеру – экс-игрок Барселоны выбрал культовый клуб

15:48 39 Читати українською
Дани Алвес заявил, где хочет завершить карьеру – экс-игрок Барселоны выбрал культовый клуб
Дани Алвес / Фото instagram

Звездный бразильский защитник Дани Алвес поделился планами на будущее.

"Было бы неплохо закончить карьеру в Бока Хуниорс. Люди знают о моей приверженности к этому клубу.

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Бока Хуниорс всегда вызывал у меня особые чувства. Я идентифицирую себя с этим клубом, чувствовал то же самое еще в то время, когда играл в Барселоне", – цитирует Алвеса FOX Sports.

Напомним, 36-летний защитник является самым титулованным игроком мира, он поднимал над головой 40 трофеев. Сейчас Алвес защищает цвета бразильского Сан-Паулу.

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Мир Дани Алвес Дани Алвес Барселона Барселона Бока Хуниорс Бока Хуниорс
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