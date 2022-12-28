Защитник Барселоны Дани Алвес в ближайшее время не сможет заниматься вместе с одноклубниками.

Следом за Клеманом Лангле положительный тест на COVID-19 сдал и опытный бразилец, сообщает официальный сайт Барселоны. Дани Алвес чувствует себя хорошо, но уже изолирован от остальной команды.

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Следовательно, официальный дебют защитника после его возвращения на Камп Ноу может состояться позже, чем планировалось. Дани Алвес рассчитывал сыграть за Барселону уже в матче Кубка Испании против Линареса, который состоится 5 января.

Напомним, 12 ноября каталонский клуб объявил о подписании контракта с 38-летним бразильцем. Ранее Алвес, являющийся самым титулованным футболистом мира, выступал за Барселону с 2008 по 2016 год.

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