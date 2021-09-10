Дани Алвес устроил публичный конфликт с Сан-Паулу. Поэтому клуб объявил, что правый защитник больше не является их игроком.

Бразильский клуб задолжал 38-летнему игроку около двух миллионов евро, поэтому Алвес отказался возвращаться к тренировкам. Стоит заметить, что между Сан-Паулу и футболистами, включая Дани, была договоренность о сокращении зарплаты на время пандемии и ее выплате позже.

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"Трехцветные" на фоне выходок своего капитана сделали официальное заявление на пресс-конференции. "Защитники Дани Алвес и Миранда выступали за национальную команду на Олимпийских играх в Токио и должны были сегодня вернуться в клуб и приступить к тренировкам. Миранда появился на первом занятии, Алвес – нет.

Представители игрока сообщили, что Дани не примкнул к команде из-за задолженности перед ним. Сан-Паулу на прошлой неделе сделал футболисту предложение о переговорах по этому вопросу, но игрок отказался. Мы приняли решение, что Дани Алвес больше не будет выступать за нас. Сан-Паулу – это самое важное для всех нас", – сказал спортдир Карлос Бельмонте.

Журналист Николо Скира сообщает, что 38-летний бразилец не собирается вешать бутсы на гвоздь и уже получил предложения из ОАЭ и Саудовской Аравии.

Напомним, Дани Алвес перебрался в Сан-Паулу из ПСЖ в 2019-м и успел стать капитаном "трехцветных". Также защитник поиграл в Ювентусе, Севилье, Барселоне и Баии.

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