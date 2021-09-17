Сан-Паулу и Дани Алвес договорились о расторжении контракта, информирует официальный сайт клуба. Соглашение действовало до конца 2022 года, однако бразилец не вернулся в Сан-Паулу после Олимпийских игр из-за задолженности клуба на 2 млн евро.

Теперь Алвес станет свободным агентом и будет искать себе новый клуб. Дани остается самым титулованным футболистом в истории футбола – в его активе 46 трофеев. Однако 38-летний игрок ставит своей целью добыть не менее 50 трофеев до конца карьеры.

Напомним, что Алвес защищал цвета Севильи, Барселоны, Ювентуса и ПСЖ, а с 2019 года выступал за Сан-Паулу, с которым выиграл чемпионат штата.

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