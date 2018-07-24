Дани Алвес: Неймар еще не выполнил свою миссию в ПСЖ

Защитник ПСЖ Дани Алвес объяснил, почему Неймар не может оставить парижский клуб.

"Надеюсь, что Неймар останется в ПСЖ. Он еще многое должен дать команде. Тот факт, что цели, поставленные ему в первом сезоне в ПСЖ (выиграть Лигу чемпионов), не были достигнуты, не должен подталкивать его к уходу из клуба.

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Возможность уйти нужно рассматривать только в том случае, если поставленные цели были достигнуты. На данный момент Неймар еще не выполнил свою миссию в ПСЖ", – цитирует Алвеса издание Daily Mail.

Напомним, в последние месяцы в СМИ ходили слухи, что Неймар может оставить ПСЖ. Интерес к бразильцу приписывали мадридскому Реалу.

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