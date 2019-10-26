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Дани Алвес сравнил Неймара с ребенком

21:18 54 Читати українською
Дани Алвес сравнил Неймара с ребенком
Дани Алвес и Неймар / Eurosport

Защитник бразильского Сан-Паулу Дани Алвес рассказал о своей дружбе с звездным нападающим ПСЖ Неймаром.

"Несмотря на то, что думают люди, Неймар – чувствителен, как ребенок. Он очень ранимый человек, его затрагивают многие вещи, которые иногда не совсем справедливы.

Переговоры Неймара и ПСЖ относительно нового контракта заблокированы

Я говорю ему держать удар, когда кто-то говорит о нем неправду. Люди должны понять, каким человеком является Неймар. Им нужно научиться его уважать", – сказал Алвес в эфире Spor TV.

Напомним, Дани Алвес и Неймар вместе выступали за Барселону, ПСЖ и сборную Бразилии. В начале сезона звездный форвард попал под волну критики со стороны болельщиков французского гранда из-за того, что летом хотел покинуть команду.

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