Дани Алвес назвал лучшего молодого футболиста мира – неожиданный выбор из состава Реала

Экс-звезда Барселоны Дани Алвес поделился мнением относительно будущих звезд мирового футбола.

"Главный футбольный талант современности? Я думаю, что это Винисиус Жуниор из мадридского Реала.

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Есть футболисты, которые рождаются талантливыми, он один из них. В сборной Бразилии у меня была возможность понаблюдать за его игрой. Уверен, скоро мы будем о нем слышать гораздо больше", – сказал Алвес в комментарии Business Insider.

Напомним, Винисиус Жуниор и Дани Алвес стали победителями Копа Америка-2019 в составе сборной Бразилии.

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