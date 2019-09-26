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Дани Алвес назвал лучшего молодого футболиста мира – неожиданный выбор из состава Реала

22:16 2 Читати українською
Дани Алвес назвал лучшего молодого футболиста мира – неожиданный выбор из состава Реала
Дани Алвес / Getty Images

Экс-звезда Барселоны Дани Алвес поделился мнением относительно будущих звезд мирового футбола.

"Главный футбольный талант современности? Я думаю, что это Винисиус Жуниор из мадридского Реала.

Зидан раздражен слухами о недоверии к Винисиусу

Есть футболисты, которые рождаются талантливыми, он один из них. В сборной Бразилии у меня была возможность понаблюдать за его игрой. Уверен, скоро мы будем о нем слышать гораздо больше", – сказал Алвес в комментарии Business Insider.

Напомним, Винисиус Жуниор и Дани Алвес стали победителями Копа Америка-2019 в составе сборной Бразилии.

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02:06
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Реал Мадрид Реал Мадрид Дани Алвес Дани Алвес Барселона Барселона Бразилия Бразилия Испания Жуниор Винисиус Жуниор Винисиус
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