Агенты флангового исполнителя предложили услуги своего клиента Атлетико, утверждает Fichajes.

Дани Алвес отказался выступать за Сан-Паулу и получил новые предложения – "трехцветные" сделали заявление

Представители Дани Алвеса убеждают боссов "матрасников", что он будет полезен мадридцам. По их мнению, 38-летний бразилец вполне вписывается в игровую модель Симеоне и может стать игроком ротации. Преграда на пути трансфера – правила Ла Лиги. Атлетико сможет зарегистрировать защитника лишь в январе. Еще один вариант – возвращение в Барселону, где правый фланг "потерял" Эмерсона.

Напомним, что Дани Алвес выступал в чемпионате Испании в 2003-2016 гг. Он провел 6 и 8 сезонов в составах Севильи и Барселоны соответственно.

"Флорентіно ґвалтує Барселону": уся правда про трансфер Мессі в ПСЖ з сенсаційним винуватцем