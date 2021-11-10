Бразилец станет первым подписанием нового вождя "блаугранас", утверждает Todofichajes.com.

Барселона презентовала тренерский штаб Хави – один соратник Кумана удержался в должности

Дани Алвес ныне пребывает в статусе свободного агента. Хави якобы уверен, что 38-летний латераль сможет поделиться опытом с молодежью Барсы. Ветеран получит контракт на 6 месяцев с возможностью пролонгации еще на сезон.

Напомним, что Дани Алвес защищал цвета Барселоны в 2008-2016 гг. и завоевал с каталонцами 23 трофея. В частности, он стал 6-кратным чемпионом Испании и трижды триумфовал в Лиге чемпионов.

Барса представила Хави: безумное пение с Лапортой, замечания ветеранам, месседж Дембеле и Месси