Бывшая звезда испанской Барселоны Дани Алвес признался, что вместо Камп Ноу мог выбрать Сантьяго Бернабеу и радовать своей игрой поклонников мадридского Реала.

"Когда я еще выступал за Севилью, то имел предложение от Реала.

"Барселона обращалась со мной, как с дерьмом": Алвес не может простить измену каталонского клуба

Реал – великий клуб, нравится это вам или нет. Но я решил поступить так, как подсказывало мне сердце, поэтому я выбрал Барселону", – заявил бразилец в интервью RAC1.

Напомним, что Дани Алвес перебрался в Барселону из Андалусии летом 2008 года за 35,5 млн евро. На Камп Ноу он завоевал 23 трофея, в том числе, 6 чемпионских титулов и 3 кубка Лиги чемпионов. Ныне защитник играет в составе Сан-Паулу.

"Буду биться за эту футболку до смерти": Суарес – о переезде в Атлетико, уходе Месси из Барселоны и отношениях с Куманом