Дани Алвес эпатажно вернулся в Барселону и дал первое интервью в шлепанцах
14:21 - Читати українською
Защитник Барселоны Дани Алвес не изменяет своему причудливому стилю и в 38 лет.
Интервью Дани Алвеса на официальной презентации в статусе игрока Барселоны получилось ярким – все из-за внешнего вида бразильца.
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Футболист отвечал на вопросы в пиджаке темно-гранатового цвета, брюках и шлепанцах, которые сильно контрастировали как с одеждой, так и с серьезным мероприятием.
Напомним, что Барселона официально объявила о возвращении Алвеса 12 ноября. Фулбек уже начал тренироваться с "блаугранасом", но сможет сыграть за каталонцы только в январе.
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