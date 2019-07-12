Дани Алвес хочет вернуться в Ювентус

Бразильский защитник Дани Алвес ищет новую команду после ухода из ПСЖ.

Он пытается предложить свои услуги разным европейским топ-клубам, сообщает SportMediaset.

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По информации издания, бразилец серьезно заинтересован в возобновлении сотрудничества с Ювентусом. Отмечается, что туринцы вряд ли захотят подписывать игрока, которому уже 36 лет и просит зарплату в размере 7 миллионов евро плюс бонусы.

Однако в случае продажи Жоау Канселу у Ювентуса возникнет необходимость иметь еще одного игрока для замены Маттиа Де Шильо на правом фланге защиты, и тогда вариант с Дани Алвес также могут рассмотреть.

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