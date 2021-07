Олимпийская команда Бразилии по футболу уже прибыла в Японию, чтобы принять участие в борьбе за призовые места ОИ-2020, сообщает Lapelotona.

По дороге в Токио Дани Алвес устроил партнерам незабываемое представление. По пути к аэропорту он выстукивал гарячий ритм на ручном барабане. А в самолете легенда бразильской сборной вместе с товарищем притворились стюардессами, которые проводят инструктаж перед взлетом.

Отметим, 38-летний игрок является самым старшим футболистом в истории Олимпиад и самым титулованным игроком мира (42 трофея). Однако среди его наград еще не было ни одной олимпийской медали.

