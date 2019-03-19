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Дани Алвес договорился с ПСЖ о продлении контракта

19 марта 22:41 30 Читати українською
Дани Алвес договорился с ПСЖ о продлении контракта
Дани Алвес / Daily Express

Защитник ПСЖ Дани Алвес останется в команде как минимум на год.

35-летний футболист договорился с клубом о продлении контракта до 2020 года с опцией продления еще на год, сообщает ESPN.

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Окружение футболиста утверждает, что его решение связано с вылетом ПСЖ Лиги чемпионов – бразилец по-прежнему хочет выиграть этот турнир в составе парижан.

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Алвес выступает за ПСЖ с 2017 года. До этого бразилец выступал в Европе за Севилью, Барселону и Ювентус.

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Дани Алвес Дани Алвес ПСЖ ПСЖ Франция
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