Ирландский Дандолк вписал свое имя в историю Лиги Европы.

Дандолк стал первой командой, которая не совершила ни одного фола в матче Лиги Европы со времен ее переформирования из Кубка УЕФА (сезон 2009/10), сообщает Opta.

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Интересно, что соперник ирландцев – Арсенал – нарушил правила аж 20 раз за поединок.

Отметим, что лондонский клуб дома разбил Дандолк (3:0), набрал 6 очков и делит лидерство в группе B.

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