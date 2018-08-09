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Данченко: Теперь Коваленко в команде называют Зизу

14:35 151 Читати українською
Данченко: Теперь Коваленко в команде называют Зизу
Олег Данченко (слева) / Фото ФК Шахтер

Защитник Шахтера Олег Данченко рассказал о подготовке к матчу 4-го утру УПЛ против Ворсклы и прокомментировал новую прическу партнера по команде Виктора Коваленко.

"Готовимся в режиме одной тренировки. Нарабатываем тактические схемы, делаем на них ставку. Ворскла хорошая команда, от обороны до нападения классные футболисты, выделять никого не стану.

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Наши команды в Лиге Европы? Мариуполь и Заря хорошие коллективы, представляющие нашу страну, надеюсь, что добьются положительного результата.

Стрижка Коваленко? Это его решение. Теперь в команде его называют Зизу", – сказал Данченко на открытой тренировке команды.

Напомним, матч Шахтер – Ворскла состоится 11 августа, начало в 19:30.

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Источник: Футбол 24
Украина4 тур

Шахтер - Ворскла: Суббота 11 августа 2018

Шахтер
до матча
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час
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Ворскла
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