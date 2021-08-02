Новый тренер греческой команды Владен Милоевич не рассчитывает на украинца и еще двух игроков, информирует Gazzetta.

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Данченко тренироваться с дублем, пока не найдет себе другую команду. Защитник перешел из Рубина в АЕК только в начале этого года и успел наиграть 11 матчей. Его контракт рассчитан до лета 2024 года, а нынешняя цена за Transfermarkt составляет 1,8 млн евро.

Напомним, в июне АЕК попрощался с еще одним украинцем – центрбеком Дмитрием Чигринским.

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