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Данченко: Одолели Хоффенхайм тактически

09:58 9 Читати українською
Данченко: Одолели Хоффенхайм тактически
Олег Данченко (слева) / ФК Шахтер

Защитник донецкого Шахтера Олег Данченко поделился эмоциями после победы над немецким Хоффенхаймом (3:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок стал дебютным для защитника в главном еврокубке.

"Первый матч в Лиге чемпионов – лучший день для каждого футболиста. Здесь превосходный уровень игры, и я почувствовал это на себе. Очень трудно, однако очень интересно. Счастлив дебютировать еще и с таким результатом. Команда победила, мы все довольны.

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Что касается новой схемы, то работали над ней на тренировках. Нам указывали на ошибки, меняли футболистов. Думаю, все хорошо получилось. Победили тактически и благодаря индивидуальной игре Тайсона, который забил два отличных мяча", – рассказал Данченко в комментарии официальному сайту Шахтера.

Отметим, что Шахтер дожал Хоффенхайм в сумасшедшем матче Лиги чемпионов. Тайсон и Исмаили стали авторами трех голов в ворота немецкой команды. Капитан "горняков" получил наивысшую оценку за отчетный поединок.

Лига чемпионов5 турРейн-Некар-Арена (Зинсгайм)

Хоффенхайм - Шахтер: Вторник 27 ноября 2018

Хоффенхайм
Матч окончен
2 : 3
Шахтер
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Лига чемпионов Шахтер Шахтер Хоффенхайм - Шахтер Олег Данченко Олег Данченко
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