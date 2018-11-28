Данченко: Одолели Хоффенхайм тактически

Защитник донецкого Шахтера Олег Данченко поделился эмоциями после победы над немецким Хоффенхаймом (3:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок стал дебютным для защитника в главном еврокубке.

"Первый матч в Лиге чемпионов – лучший день для каждого футболиста. Здесь превосходный уровень игры, и я почувствовал это на себе. Очень трудно, однако очень интересно. Счастлив дебютировать еще и с таким результатом. Команда победила, мы все довольны.

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Что касается новой схемы, то работали над ней на тренировках. Нам указывали на ошибки, меняли футболистов. Думаю, все хорошо получилось. Победили тактически и благодаря индивидуальной игре Тайсона, который забил два отличных мяча", – рассказал Данченко в комментарии официальному сайту Шахтера.

Отметим, что Шахтер дожал Хоффенхайм в сумасшедшем матче Лиги чемпионов. Тайсон и Исмаили стали авторами трех голов в ворота немецкой команды. Капитан "горняков" получил наивысшую оценку за отчетный поединок.