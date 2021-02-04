АЕК минимально уступил Смирнису, однако продолжил борьбу в Кубке Греции по итогу двух поединков. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Кубок Греции 2020/21, 1/8 финала, ответный матч.

Смирнис – АЕК – 2:1 (первая игра – 0:2)

Голы: Дауда, 16, Лагос, 27 – Н. Оливейра, 20

АЕК вышел на встречу сразу с тремя украинцами в составе – к Евгению Шахову и Дмитрию Чигринскому присоединился Олег Данченко. Дебют вряд ли можно записать себе в актив, ведь команда не справилась с середняком чемпионата Греции. Счет открыл Дауда, однако Нельсон Оливейра быстро выровнял положение.

Шахов голом принес победу АЕКу и помог подняться на второе место

Еще до перерыва Смирнис вышел вперед благодаря голу Лагоса и был близок к выходу в следующий раунд, но не хватило еще одного забитого мяча. Отметим, что Данченко на второй тайм на поле уже не вышел, Шахова заменили на 63 минуте, тогда как Чигринский сыграл всю встречу.

Таким образом, АЕК пробился в 1/4 финала Кубка Греции. Следующий соперник команды определится позже.

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