Защитник Рубина Олег Данченко, который выступает за Уфу на правах аренды, может продолжить карьеру в греческом первенстве.

АЕК всерьез заинтересован в услугах экс-защитника Шахтера из-за кадровых проблем на позиции правого защитника.

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По информации gazzetta.gr, греческий клуб уже договорился с игроком и ведет переговоры с казанским Рубином, которому принадлежат права на Данченко.

Ранее Олег выступал в УПЛ в составе Черноморца и Шахтера. Летом 2019 года перешел в Рубин на правах свободного агента, а ранее успел поиграть в России в составе Анжи и Енисея.

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