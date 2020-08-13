Данченко может сменить клуб в России

Экс-игрок Шахтера и Черноморца Олег Данченко может изменить свою российскую прописку уже в этом межсезонье.

Защитник российского Рубина Олег Данченко близок к переходу в Уфу, за которую когда-то выступал Александр Зинченко, сообщает Championat со ссылкой на собственные источники. Игрок может сменить клуб на правах аренды.

Данченко интересует не только московские клубы – украинец имеет варианты и в Европе

Ранее сообщалось, что большой интерес к Данченко проявляет московский Динамо и еще два европейских клуба.

Отметим, что в российский клуб 26-летний игрок перешел прошлым летом из Шахтера на правах свободного агента. До етого успел поиграть за российские Анжи и Енисей. В сезоне 2019/20 Олег провел за казанский Рубин 20 матчей и отметился двумя ассистами.

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти