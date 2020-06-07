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Данченко интересует не только московские клубы – украинец имеет варианты и в Европе

12:55 138 Читати українською
Данченко интересует не только московские клубы – украинец имеет варианты и в Европе
Олег Данченко / ФК Шахтер

Защитник Рубина может получить предложения из Бельгии. Об этом заявил Александр Карпов – агент бывшего игрока Шахтера.

Напомним, сегодня появилась информация об интересе к Данченко нескольких клубов из Москвы. Впрочем, 25-летний украинец имеет и другие варианты.

Экс-защитник Шахтера Данченко заинтересовал московские клубы

"Данченко интересуются московские клубы? Он один из ведущих правых защитников РПЛ, несколько раз в этом сезоне попадал в сборные тура. Действительно, несколько клубов РПЛ и два клуба из чемпионата Бельгии на сегодняшний день активно следят за Олегом", – цитирует агента Sport 24.

Ранее Данченко выступал в УПЛ в составе Черноморца и Шахтера. Летом прошлого года перешел в Рубин на правах свободного агента, а ранее успел поиграть в России в составе Анжи и Енисея.

Контракт защитника с Рубином рассчитан до 30 июня 2023-го. В текущем сезоне украинец провел 20 матчей и стал автором двух голевых передач.

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Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Олег Данченко Олег Данченко Рубин Рубин Россия Бельгия
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