Данченко: Динамо просто повезло

Полузащитник Шахтера Олег Данченко попытался найти причины поражения своей команды в матче за Суперкубок Украины против Динамо (0:1).

"В первом тайме мы играли хорошо и доминировали. Пытались создавать моменты у ворот Динамо, но киевляне играли надежно у своей штрафной и у Шахтера не получалось раскрывать их оборону. Думаю, что результат не по игре, но соперник выиграл поединок.

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Им просто повезло. Теперь для нас главное, чтобы мы победили Динамо в чемпионате Украины и взяли реванш.

Поздравляю их с победой. Мне было приятно сыграть на стадионе Черноморец и вернуться в Одессу", – цитирует Данченко издание footboom.

Напомним, киевляне минимально победили донецкий Шахтер (1:0) и одержали Суперкубок Украины.

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