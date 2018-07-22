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Данченко: Динамо просто повезло

11:21 32 Читати українською
Данченко: Динамо просто повезло
Олег Данченко / Фото ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Олег Данченко попытался найти причины поражения своей команды в матче за Суперкубок Украины против Динамо (0:1).

"В первом тайме мы играли хорошо и доминировали. Пытались создавать моменты у ворот Динамо, но киевляне играли надежно у своей штрафной и у Шахтера не получалось раскрывать их оборону. Думаю, что результат не по игре, но соперник выиграл поединок.

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Им просто повезло. Теперь для нас главное, чтобы мы победили Динамо в чемпионате Украины и взяли реванш.

Поздравляю их с победой. Мне было приятно сыграть на стадионе Черноморец и вернуться в Одессу", – цитирует Данченко издание footboom.

Напомним, киевляне минимально победили донецкий Шахтер (1:0) и одержали Суперкубок Украины.

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Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Теги
Суперкубок Украины Шахтер - Динамо Киев Олег Данченко Олег Данченко
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