Данченко, Болбат и Тотовицкий начнут сезон в Шахтере

Наставник Шахтера Паулу Фонсека сообщил, что Олег Данченко, Сергей Болбат и Андрей Тотовицкий останутся в донецкой команде.

"Данченко, Болбат и Тотовицкий останутся в нашей заявке на сезон. С Данченко мы уже знакомы. Он показывает себя сейчас на великолепном уровне. У нас атакующий футбол, и в атаке Данченко может быть важным элементом, хотя у него есть конкуренция в лице Бутко и Додо.

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Если говорить о Болбате, то у него тоже есть опыт. Он был адаптирован к другому стилю игры, но Сергей очень умный, а еще он очень трудолюбивый. Игрок пытается понять наш стиль. Это более вертикальный футболист, и он может занять важное место в нашей команде.

По Тотовицкого могу сказать, что у него превосходные технические качества. Очень мобильный игрок, сильный физически. Он тоже может быть важным для Шахтария – надеюсь, как и все остальные футболисты", – цитирует Фонсеку телеканал Футбол 1.