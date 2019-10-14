Д'Амброзио получил перелом – игрок может вылететь до конца года

Защитник Интера Данило Д'Амброзио не поможет своей команде в ближайшее время.

В матче 7-го раунда квалификации на Евро-2020 Италия – Греция (2:0) футболист хозяев Д'Амброзио получил травму, однако это не помешало защитнику доиграть поединок до финального свистка.

Выход "скуадры адзурры" на Евро-2020 в видеообзоре матча Италия – Греция – 2:0

После матча врачи диагностировали у 31-летнего защитника перелом пальца правой ноги, сообщает официальный сайт Интера.

Обычно восстановление после таких повреждений занимает несколько месяцев, поэтому вероятно, что игрок не появится на поле до конца года.

Напомним, Италия гарантировала себе место в финальной части Евро-2021, завоевав 7 побед в 7-ми матчах.

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