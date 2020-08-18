Д'Амброзио – о победе Интера над Шахтером: Даже те, кто остался в запасе, внесли свою лепту

Защитник Интера Данило Д'Амброзио, которому удалось забить второй гол в ворота Шахтера, поделился эмоциями от выхода своей команды в финал Лиги Европы.

"Это заслуженная победа. Все приложили к ней руку. У нас очень сплоченный коллектив. Даже те, кто остался в запасе, здорово поддерживали команду и внесли свою лепту", – цитирует д'Амброзио официальный сайт УЕФА.

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Напомним, в полуфинале Лиги Европы донецкий Шахтер был разгромлен миланской командой со счетом 0:5. Подопечные Каштру потеряли возможность пробиться в финал второго по престижности еврокубка. Уже в пятницу, 21 августа, состоится финал ЛЕ, где Интер встретится с Севильей, которая накануне победила Манчестер Юнайтед (2:1). Начало матча в 22:00.

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