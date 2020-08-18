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Д'Амброзио – о победе Интера над Шахтером: Даже те, кто остался в запасе, внесли свою лепту

10:09 - Читати українською
Д'Амброзио – о победе Интера над Шахтером: Даже те, кто остался в запасе, внесли свою лепту
Данило Д'Амброзио забивает Шахтеру / Официальный сайт УЕФА

Защитник Интера Данило Д'Амброзио, которому удалось забить второй гол в ворота Шахтера, поделился эмоциями от выхода своей команды в финал Лиги Европы.

19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"Это заслуженная победа. Все приложили к ней руку. У нас очень сплоченный коллектив. Даже те, кто остался в запасе, здорово поддерживали команду и внесли свою лепту", – цитирует д'Амброзио официальный сайт УЕФА.

Интер – Шахтер – 5:0 – видео голов и обзор матча

Напомним, в полуфинале Лиги Европы донецкий Шахтер был разгромлен миланской командой со счетом 0:5. Подопечные Каштру потеряли возможность пробиться в финал второго по престижности еврокубка. Уже в пятницу, 21 августа, состоится финал ЛЕ, где Интер встретится с Севильей, которая накануне победила Манчестер Юнайтед (2:1). Начало матча в 22:00.

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Интер Интер Интер - Шахтер Лига Европы Шахтер Шахтер Данило Данило Д'Амброзио
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