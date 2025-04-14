"Дальше Динамо – будет весело": хавбек Оболони ожидает хорошего выступления с лидером УПЛ и назвал весомый позитив для команды
11:18 - Читати українською
Полузащитник Оболони Константин Бычек поделился ожиданиями от матча 25-го тура УПЛ против Динамо.
"Нам нужно дальше и дальше прогрессировать в своей игре и одерживать победы в каждой игре. Далее Динамо у нас – будет весело. Никуда не ехать.
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Мы у себя дома постоянно тренируемся, никаких переездов, поэтому это плюс большой", – сказал Бычек для пресс-службы Оболони.
К слову, матч между Динамо и Оболонью состоится 18 апреля. Начало в 18:00. Сейчас "пивовары" занимают 12-е место в турнирной таблице УПЛ, имея 24 балла.
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