"Нам нужно дальше и дальше прогрессировать в своей игре и одерживать победы в каждой игре. Далее Динамо у нас – будет весело. Никуда не ехать.

Кучер нашел виновных в курьезном поражении Оболони – наставник Черноморца обещает вендетту соперникам

Мы у себя дома постоянно тренируемся, никаких переездов, поэтому это плюс большой", – сказал Бычек для пресс-службы Оболони.

К слову, матч между Динамо и Оболонью состоится 18 апреля. Начало в 18:00. Сейчас "пивовары" занимают 12-е место в турнирной таблице УПЛ, имея 24 балла.

Оболонь одолела Черноморец, одержав вторую победу подряд – "моряки" до сих пор в зоне вылета