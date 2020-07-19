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Далот может оказаться в Эвертоне

19 июля 21:41 - Читати українською
Далот может оказаться в Эвертоне
Диогу Далот / Reuters

Ливерпульский Эвертон проявляет интерес к защитнику Манчестер Юнайтед Диогу Далоту.

"Ириски" планируют усилиться португальцем в межсезонье, сообщает Footmercato.

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Далот может переехать на Гудисон Парк в аренду. Руководство Эвертона решило не выкупать Джибриля Сидибе, поэтому тот вернется в Монако после фактического завершения сезона. Далот в свою очередь должен расширить конкуренцию за позицию на правом фланге обороны мерсисайдцев. В переходе в Эвертон может быть заинтересован и сам 21-летний исполнитель, не имеющий игровой практики в МЮ.

В нынешнем сезоне Диогу Далот провел лишь 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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