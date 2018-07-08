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Далич: Вида и Чорлука могут закрыть Кейна

21:57 33 Читати українською
Далич: Вида и Чорлука могут закрыть Кейна
Златко Далич / Фото: ФИФА

Наставник сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями на матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 против Англии.

"Кейн – настоящий бомбардир, он отлично проводит чемпионат мира. Но у нас есть ребята, способные остановить любого.

Однажды здесь мы уже нейтрализовали Месси. Думаю, что Чорлука и Вида имеют огромный опыт, они могут закрыть Кейна", – цитирует Далича ТАСС.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия состоится 11 июля, начало игры – в 21.00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
до матча
2
дн
:
21
час
:
43
мин
Англия
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