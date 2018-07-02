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Далич: Трибуны будут помогать России, но мы не боимся

21:12 36 Читати українською
Далич: Трибуны будут помогать России, но мы не боимся
Златко Далич / Фото: соцсети

Наставник сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России.

"Мы понимаем, что матч против сборной России будет сложным.

Россия – Хорватия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

У нашего соперника в составе есть хорошие игроки. Команда умеет играть и сдерживать противника на индивидуальном уровне.

Мы понимаем, что поддержка стадиона будет предоставлять им дополнительные силы, но мы ничего не боимся", – цитирует Далича Sport24.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия состоится 7 июля. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
до матча
4
дн
:
22
час
:
16
мин
Хорватия
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ЧМ 2018 Хорватия Хорватия Златко Далич Златко Далич Россия - Хорватия
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