Далич: Трибуны будут помогать России, но мы не боимся

Наставник сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России.

"Мы понимаем, что матч против сборной России будет сложным.

Россия – Хорватия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

У нашего соперника в составе есть хорошие игроки. Команда умеет играть и сдерживать противника на индивидуальном уровне.

Мы понимаем, что поддержка стадиона будет предоставлять им дополнительные силы, но мы ничего не боимся", – цитирует Далича Sport24.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия состоится 7 июля. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.