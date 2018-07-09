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Далич: Ракитич и Модрич – лучший дуэт центральных хавбеков в мире

8 июля 23:40 23 Читати українською
Далич: Ракитич и Модрич – лучший дуэт центральных хавбеков в мире
Иван Ракитич и Лука Модрич / Фото: соцсети

Наставник сборной Хорватии Златко Далич высоко оценил игру Луки Модрича и Ивана Ракитича на ЧМ-2018.

"Много великих сборных уже покинули чемпионат мира. Не вижу ничего удивительного в том, что Хорватия оказалась в числе четырех лучших сборных. Возможно, мало кто ожидал увидеть нас в полуфинале, но мы сделаем все, чтобы достойно представить нашу страну.

Иван Ракитич показывает в данный момент лучший футбол в своей карьере. Сначала он провел отличный сезон за Барселону, теперь вместе с Лукой Модричем "зажигает" за сборную. Считаю, это лучший дуэт центральных полузащитников в мире. В чемпионате Испании они соперники, но на чемпионате мира у них общая цель", – цитирует Далича Р-Спорт.

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ЧМ 2018 Хорватия - Англия Златко Далич Златко Далич Хорватия Хорватия Лука Модрич Лука Модрич Иван Ракитич Иван Ракитич
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