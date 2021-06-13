"Поздравляем Англию с победой, но также и наших игроков. Это был сложный матч, на поле очень жарко. Как мы и ожидали, нам пришлось отражать натиск в первые 20 минут. Затем мы вернули контроль, но произошла одна ошибка. Мы семь дней говорили о том, что нас невозможно поймать, пока все держат свои позиции. Они использовали пространство и забили.

Англия – Хорватия – 1:0 – видео гола и обзор матча

В атаке мы не показали особого качества, но все же мы играли против Англии, невероятной команды. Большинство времени мы были на равных с ними. Это меня вдохновляет. В следующих матчах будет лучше", – цитирует Далича официальный сайт УЕФА.

Добавим, что во втором туре Хорватия встретится с Чехией, а англичане проведут дерби против шотландцев.

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