Далич: Мы найдем силы на матч с Англией

Наставник сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями на матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 против Англии.

"За последние шесть дней мы потратили очень много энергии. Мы сыграли 240 минут, и это, конечно, станет проблемой. Мы сделаем все, чтобы восстановиться, и я уверен, найдем силы на матч с Англией", – цитирует Далича пресс-служба ФИФА .

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия состоится 11 июля, начало игры – в 21.00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.