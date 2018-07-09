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Далич: Мы найдем силы на матч с Англией

07:30 7 Читати українською
Далич: Мы найдем силы на матч с Англией
Златко Далич / Фото: ФИФА

Наставник сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями на матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 против Англии.

"За последние шесть дней мы потратили очень много энергии. Мы сыграли 240 минут, и это, конечно, станет проблемой. Мы сделаем все, чтобы восстановиться, и я уверен, найдем силы на матч с Англией", – цитирует Далича пресс-служба ФИФА .

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия состоится 11 июля, начало игры – в 21.00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
до матча
2
дн
:
20
час
:
14
мин
Англия
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Теги
ЧМ 2018 Хорватия - Англия Златко Далич Златко Далич Хорватия Хорватия
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