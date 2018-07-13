Далич: Модрич заслуживает звание лучшего игрока ЧМ-2018 независимо от результата финала

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2018 против Франции.

"Модрич провел блестящий сезон с Реалом и здесь, он до сих пор быстро бегает по полю на 115-й минуте. Я думаю, что он был лучшим игроком турнира независимо от результата в воскресенье.

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Игроки были уставшие после полуфинала, были измучены и счастливы. У них был выходной в четверг. Они расслабились и я это принял, ведь мы были в изоляции в течение 50 дней.

Мы уже вписали себя в историю", – цитирует Далича ESPN.