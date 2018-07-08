Далич: Это была настоящая битва

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу своих подопечных над сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018.

"Поздравляю ребят с выходом. Не сказал бы, что это была красивая игра, но это была настоящая битва. Я был сосредоточен на матче, но после пенальти слезы сдерживать уже не мог. Меня отпустило. Дома в Хорватии все счастливы. Эмоции переполняют. Я не плакса! Но сегодня у меня есть оправдание.

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Конечно, у нас еще есть силы. Мы не остановимся на полуфинале и постараемся показать свою лучшую игру. Впереди у нас точно два матча – мы мотивированы. Каким будет испытание в матче с Англией? Будем думать об этом завтра. Англичане прошли шведов, спокойно забив два мяча. Они динамичны, играют в атаку.

Думать о них будем только завтра. Думаю, что фаворита нет. Везде шансы 50 на 50. Серьезные команды уже поехали домой. Остались те, кто много работал и знает, что такое компактная игра", – цитирует Далича Sport24.

Напомним, что матч 1/2 финала ЧМ-2018 Хорватия – Англия состоится во вторник, 11 июля. Начало встречи в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.