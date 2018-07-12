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Далич Я был бы рад, если бы Модрич выиграл "Золотой мяч"

22:05 37 Читати українською
Далич Я был бы рад, если бы Модрич выиграл "Золотой мяч"
Златко Далич / Фото из соцсетей

Наставник сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2018 против Франции и выделил высокий уровень игры Луки Модрича.

"В финале чемпионата мира сыграют две лучшие команды турнира, которые заслужили это право. Нас ждет самое серьезное испытание. Французы играли в другом стиле, показали, что могут хорошо защищаться и опасно контратаковать. Нам сложно им противостоять, потому что у них очень быстрые игроки в группе атаки, такие как Гризманн и Мбаппе.

Даже если французам удастся закрыть Модрича, у нас есть и другие варианты. Лука добился максимальных высот на клубном уровне, и успех на ЧМ станет кульминацией его карьеры. Я был бы рад, если бы Модрич выиграл "Золотой мяч", и мне кажется, что это будет заслуженно.

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Наша сборная сотворила сенсацию и, конечно же, вошла в историю. У нас очень маленькая страна, и, если посмотреть на условия, в которых мы работаем, это просто феноменально. Это один из важнейших успехов в истории Хорватии, и я горжусь, что причастен к подобному достижению. Гордимся, что смогли прославить нашу страну и принести радость ее жителям", – цитирует Далича издание championat.

Финал ЧМ-2018 между Хорватией и Францией состоится 15 июля, начало в 18:00.

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ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
2
дн
:
19
час
:
13
мин
Хорватия
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