Далич хотел бы вернуть Срну в сборную Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич готов вернуть бывшего капитана Шахтера Дарио Срну в состав национальной команды.

"Думал ли я о Срне на позиции правого защитника? Я, если честно, хотел бы, чтобы Дарио входил в тренерский штаб сборной, но он продолжает выступать как игрок.

Срна рассказал, как Гвардиола помог ему пережить историю с допингом

О его характере и важности для команды нет необходимости говорить дополнительные слова. Дарио сейчас выступает на хорошем уровне в Серии А. Я поговорю с ним. Уверен, что Срна согласится в случае крайней необходимости и примет приглашение помочь сборной", – цитирует Далича sportske.jutarnji.hr.

Напомним, Дарио Срна прекратил выступления за сборную Хорватии после Евро 2016, сосредоточившись на клубной карьере сначала в Шахтере, а с лета 2018 итальянском Кальяри.

Срна: Решение Шахтера не предлагать мне новый контракт стало будто удар в лицо