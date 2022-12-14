Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает, что "клетчатые" успешно выступили на турнире.

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"Прежде всего, я хотел бы поздравить Аргентину, нам осталось только взять себя в руки и с поднятой головой бороться за третье место. Мне не в чем упрекнуть своих парней сегодня.

Мы плохо проявили себя в атаке, нам не хватает решительности в финальной трети поля. Но таков наш уровень, мы прекрасно осознаём свои силы. Если бы кто-то предложил нам такой результат на ЧМ до начала турнира, мы бы сразу же согласились. Это большой успех, которым мы гордимся.

Брозович? Он почувствовал легкую боль в мышцах, мы постараемся подготовить его к матчу за третье место", – цитирует Далича Jutarnji list.

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