Главный тренер сборной Ховартии Златко Далич рассказал о том, почему пропустил голосование на премии ФИФА The Best. Он требует большего уважения к его команде.

"Я разочарован отношением ФИФА к сборной Хорватии, потому что считаю, что мы заслужили большее уважение со стороны всемирной футбольной организации за результаты, которых достигли в последние годы.

Хорватия – единственная команда, которая вышла в полуфинал чемпионата мира и Лиги наций УЕФА. Мы шокировали весь мир, победив одну из главных сборных – Бразилию. Кроме французов, только мы завоевали медали на двух чемпионатах мира подряд. Мы обыграли Францию в Париже, Данию – в Копенгагене, выбили Бразилию и Бельгию из чемпионата мира, в 23 матчах после Евро мы уступили всего дважды.

Хорватия – Марокко: Далич посвятил бронзу ЧМ-2022 легенде, которую помнит Украина

Несмотря на это, взгляните на список из 14 претендентов на звание лучшего игрока мира – кроме Модрича, где хорваты? Я не буду перечислять людей из других стран, потому что очень уважаю каждого игрока и тренера, но разве в списке не было места для Ковачича, блестяще игравшего на чемпионате мира? Не нашлось места и для Гвардиола, вошедшего в символическую сборную ЧМ-2022 и Бундеслиги. Разве Ливакович не заслужил быть претендентом на звание лучшего вратаря после того, что совершил на ЧМ?

Среди пяти номинированных тренеров, которых я очень уважаю, есть трое, ни один из которых не добился успеха ни в Лиге наций, ни на ЧМ. При всем уважении к успеху Марокко Хорватия имеет победу в матче за бронзу.

Если бы английские, бразильские, испанские, немецкие или итальянские игроки и тренеры достигли таких же результатов, как мы, они были бы широко представлены во всех голосованиях. Мне хочется видеть больше уважения к нашей команде, ведь мы показали, что маленькая страна может конкурировать с самыми большими, что является самой красивой рекламой футбола во всем мире.

Поэтому я решил, что не буду участвовать в голосовании в этом году, но я сердечно поздравляю всех победителей с заслуженными наградами, и особенно Луку Модрича с четвертым местом в голосовании на лучшего игрока года. Для меня он всегда будет лучшим", – цитирует Далича Sportske.

ЧМ-2022: Хорватия драматически выбила Бразилию в серии пенальти – суперджокеры Далича и Ливакович тащат в полуфинал