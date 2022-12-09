Далич – о победе Хорватии над Бразилией: "Мои игроки ненормальные – никогда не недооценивайте нас"
Главный тренер "клетчатых" Златко Далич поделился эмоциями от выхода своей команды в полуфинал ЧМ-2022.
"Эта победа для хорватского народа. Браво ребятам, мы выбили главного фаворита.
Хорватия – Бразилия – 1:1 (4:2) – видео голов и серии пенальти
Я ведь говорил, никогда не недооценивайте нас. На этом мы не заканчиваем, идем дальше. Все выложились на максимум. Мои игроки ненормальные", – цитирует Іndex.
Напомним, Хорватия расписала безголевую ничью с Бразилией в основное время, а в добавленные команды обменялись голами. В серии пенальти точнее были "клетчатые" – Ливакович потянул удар от Родриго, а Маркиньос попал в штангу.
В полуфинале Хорватия встретится с победителем пары Нидерланды – Аргентина.
ЧМ-2022: Хорватия драматически выбила Бразилию в серии пенальти – суперджокеры Далича и Ливакович тащат в полуфинал