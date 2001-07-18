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Далич – о матче против Дании: Это игра на смерть и мы должны ее выиграть

14:05 9 Читати українською
Далич – о матче против Дании: Это игра на смерть и мы должны ее выиграть
Златко Далич / фото: ФИФА

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями накануне матча 1/8 финала ЧМ-2018 против команды Дании.

"Мы уважаем сборную Дании, их 18-матчевая серия без поражений говорит о многом. Мы должны проявить осторожность, необходимо быть терпеливыми и ждать своих возможностей. Но все будет зависеть от нас.

Хорватия – Дания: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018

Внешнего давления мы не ощущаем, самый большой его источник – мы сами. Нам нужно закрепить итоги группового этапа, и наши успехи ничего не будут значить, если мы не подтвердим свой статус в игре с датчанами. Я оптимист и верю в команду. Нам нужно играть в атакующий футбол, это игра на смерть и мы должны ее выиграть", – цитирует Далича ТАСС.

ЧМ 20181/8 финала

Хорватия - Дания: Воскресенье 01 июля 2018

Хорватия
до матча
6
час
:
39
мин
Дания
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Теги
ЧМ 2018 Хорватия - Дания Хорватия Хорватия Златко Далич Златко Далич
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