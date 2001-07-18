Далич – о матче против Дании: Это игра на смерть и мы должны ее выиграть

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями накануне матча 1/8 финала ЧМ-2018 против команды Дании.

"Мы уважаем сборную Дании, их 18-матчевая серия без поражений говорит о многом. Мы должны проявить осторожность, необходимо быть терпеливыми и ждать своих возможностей. Но все будет зависеть от нас.

Хорватия – Дания: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018

Внешнего давления мы не ощущаем, самый большой его источник – мы сами. Нам нужно закрепить итоги группового этапа, и наши успехи ничего не будут значить, если мы не подтвердим свой статус в игре с датчанами. Я оптимист и верю в команду. Нам нужно играть в атакующий футбол, это игра на смерть и мы должны ее выиграть", – цитирует Далича ТАСС.