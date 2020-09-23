Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон выпустил автобиографическую книгу, которая стала поводом для обмена острых шуток с легендой мерсисайдцев Кенни Далглишем.

Защитник представил книгу "Robbo: Now You're Gunna Believe Us", которая получила положительные отзывы, в том числе и от главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа.

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Однако, далеко не все поддержали Робертсона в творчестве. Кенни Далглиш выложил фотографию с экземпляром со словами: "Роббо, спасибо за книгу. Уверен, отличное успокоительное". Эндрю не замедлил с ответом, подколов легенду Ливерпуля и его биографическую книгу. "Сэр Кенни всегда отлично поддерживал", – подписал он фото, подложив книгу Далглиша на место ножки стола.

К слову, Робертсон стал одним из ключевых игроков команды Клоппа, которая принесла Ливерпулю первое чемпионство за 30 лет.

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