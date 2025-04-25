"Далеко не лучший": Цыганков получил вердикт от испанского СМИ за матч против аутсайдера
24 апреля состоялся матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором Леганес и Жирона расписали ничью (1:1).
В составе Жироны с самого начала на поле вышел вингер Виктор Цыганков, который отыграл весь матч.
Осечка Жироны в большинстве в видеообзоре матча против Леганеса – 1:1
Несмотря на положительные оценки от статистических ресурсов, испанские СМИ раскритиковали его за неэффективность в завершении атак.
"Далеко не лучший игрок в этом противостоянии. Имел две возможности, чтобы забить.
В первом эпизоде соперник вынес мяч фактически с линии ворот. Во втором моменте Цыганков пытался нанести точный удар, но из-за солнца не сумел разобраться лучше. Во втором тайме сыграл плохо", – считают журналисты AS.
Сейчас Жирона имеет 35 баллов и находится на 16-м месте в турнирной таблице, всего три очка отделяют команду от зоны вылета.
Жирона в большинстве оконфузилась с аутсайдером – MVP Цыганков упустил 2 супермомента, но создал еще и запустил гол