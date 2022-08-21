"Легендарная история, как однажды мы взяли Зозулю и Гармаша на охоту. Интересно было. У нас был выходной, кажется. Я предложил им поехать на охоту.

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Один приехал в экипировке сборной Украины, другой – в динамовской. Рома Зозуля стоял со мной, а Гармаш – с моим товарищем. Когда кабана увидели, было интересно... Ваня говорит: "Я поворачиваю голову, а Гармаш уже сидит на берёзе. На метра три залез".

А Зозуля – со мной, мы еще загоняли и взяли тогда кабана. Я ему сказал: "Ты с первого раза пошел на охоту и сразу был трофей". Ему понравилось.

С Гармашем ходили на фазана. Дали ему ружье. Говорю: "Надо идти перед собой, нельзя поворачиваться влево-вправо, потому что там люди". Когда я понял, что он повернулся раз-другой, я тихонько взял ружье, разрядил и отдал ему. Сказал, что оно заряжено, но он ходил с пустым. Такова была история", – рассказал Михалик в интервью Sportarena.

Напомним, 38-летний Михалик после ухода из Динамо успел поиграть за Локомотив, а сейчас работает тренером в Волыни и активно помогает украинским военным на фронте. Роман Зозуля находится в статусе свободного агента в Испании, а Денис Гармаш по-прежнему выступает за Динамо.

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