Бывший защитник сборной Украины Богдан Бутко взорвал сеть неприятием заявления хавбека Аделаиды Юнайтед Джошуа Кавалло о том, что тот открытый гей.

Воспитанник Шахтера поделился своим отношением к ЛГБТ-сообществу в комментарии FanDay.

"С гордостью публично заявляю, что я гей": в чемпионате Австралии состоялся уникальный каминг-аут

"Среди них есть такие ребята, которые размножаются. Они берут мать, вдвоем берут сперму и получается ребенок. Мир катится непонятно к чему. Как можно на это закрывать глаза?

Были ли в командах представители нетрадиционной сексуальной ориентации? Конкретно замечены не были. Но у некоторых были свои какие-то замашки, а там непонятно, как оно на самом деле. Я уже не помню. Сколько команд и игроков было.

В душе купается 20 человек, а кто-то начинает заглядывать, смотреть на что-то. Если бы увидел, что у моего одноклубника на меня эрекция, просто бы вышел или дал бы ему по морде", – признался Бутко.

Напомним, что каминг-аут Кавалло поддержал ряд футбольных звезд. В частности, Барселона и звезды Примеры поддержали австралийского футболиста-гея.

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