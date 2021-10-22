Форвард Лестер Пэтсон Дака не имел альтернатив в борьбе за звание лучшего игрока 3-го тура Лиги Европы.

Четыре гола в ворота московского Спартака прогнозируемо сделали форварда "лисиц" лучшим игроком недели, сообщает официальный сайт УЕФА.

Покер таланта Лестера в ворота московского Спартака – видео голов и обзор матча

На награду также претендовали Исса Диоп (Вест Хэм), Лоренцо Инсинье (Наполи) и Карл Токо-Экамби (Лион). К слову, покер Даки позволил Лестеру перестрелять на выезде Спартак (4:3).

Пэтсон в целом сыграл за "лисиц" 7 поединков во всех соревнованиях, в которых забил 5 голов. Дака присоединился к Лестеру прошлым летом, перебравшись из Зальцбурга за 30 млн евро.

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