"Дайте мне прийти в себя, ублюдки": мексиканский арбитр во время матча "наехал" на футболистов
13:16 - Читати українською
Смешной эпизод с участием арбитра стал украшением поединка второго мексиканского дивизиона между Коррекаминосом и Минеросом.
Главным героем стал судья Хуан Андрес Эскивель Гонсалес. В одном из эпизодов он умолял игроков не бегать так много, потому что не успевал за ними.
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"Дайте мне прийти в себя, ублюдки. Три контратаки...", – сказал мексиканец перед подачей углового, взяв маленькую паузу. Реакция игроков была красноречивой. Добавляет комичности эпизоду тот факт, что это произошло только на 37-й минуте поединка.
Матч, к сожалению для болельщиков и Хуана Андреса Эскивеля Гонсалеса, завершился нулями на табло.
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