Смешной эпизод с участием арбитра стал украшением поединка второго мексиканского дивизиона между Коррекаминосом и Минеросом.

Главным героем стал судья Хуан Андрес Эскивель Гонсалес. В одном из эпизодов он умолял игроков не бегать так много, потому что не успевал за ними.

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"Дайте мне прийти в себя, ублюдки. Три контратаки...", – сказал мексиканец перед подачей углового, взяв маленькую паузу. Реакция игроков была красноречивой. Добавляет комичности эпизоду тот факт, что это произошло только на 37-й минуте поединка.

Матч, к сожалению для болельщиков и Хуана Андреса Эскивеля Гонсалеса, завершился нулями на табло.