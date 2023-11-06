Главный тренер Шахтера Марино Пушич уверен, что изучение украинского для него не станет проблемой.

Босниец похвастался языковыми достижениями за 2 недели работы в донецком клубе.

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"Как мой украинский? Я уже понимаю его где-то на 30%. Могу читать. Дайте мне пол года, и я смогу говорить по-украински", – передает слова Пушича корреспондент Футбол 24 в Гамбурге.

Напомним, контракт Пушича с Шахтером рассчитан до лета 2026 года. Для 52-летнего боснийца это первый опыт самостоятельной работы на топ-уровне.

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